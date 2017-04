Waarschuwingsborden voor Bastaardsatijnvlinder

Op verschillende plekken langs het water in de regio wordt gewaarschuwd voor de rups van de Bastaardsatijnvlinder. De rups geeft brandharen af die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken.

Het Havenbedrijf plaatst onder meer op de Sluisjesdijk en op de Maasvlakte borden om mensen te waarschuwen. De haren, die eruit zien als witte bolletjes, kunnen zorgen voor irritaties aan de huid, ogen en luchtwegen.

Het advies is dan ook om contact met deze brandharen uit de weg te gaan. "Wanneer u toch in aanraking bent gekomen met de brandharen, spoel of was goed met water", is te lezen op het waarschuwingsbord. "Neem bij ernstige klachten contact op met de huisarts."

"De rupsen komen kort, maar massaal voor. Bestrijden is geen optie. De overlast is slechts van korte duur", vermeldt Het Havenbedrijf. Zodra de rupsen in juni verpoppen tot vlinders, zal de overlast afnemen.