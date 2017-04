Donorkinderen spermakliniek Bijdorp willen duidelijkheid

Foto: Archief

De rechtszaak die donorkinderen en hun ouders hadden aangespannen vanwege beweerde misstanden in de spermakliniek Bijdorp in Barendrecht wordt voorgezet, ondanks het overlijden van de oud-directeur. Dat meldt de kinderrechtenorganisatie Defence for Children. De directeur overleed op 11 april.

De donorkinderen eisen een dna-test, omdat er geruchten zijn dat de directeur zelf donor is geweest. Sommige donormoeders vinden dat hun kinderen wel erg op de man lijken. DNA-test

Ondanks het overlijden van de oud-directeur zijn er methoden om zijn DNA te vergelijken met het DNA van zijn vermeende donorkinderen. Ondanks het overlijden van de oud-directeur zijn er methoden om zijn DNA te vergelijken met het DNA van zijn vermeende donorkinderen. De organisaties die de kinderen en ouders helpen in deze zaak, roepen de familieleden van de heer Karbaat ook op om vrijwillig DNA af te staan door een wangslijmafname, zodat ook zij deze moeilijke periode kunnen afsluiten, meldt Defence for Children. Screening

In 2009 moest de kliniek in Barendrecht sluiten op last van de inspectiedienst. Ouders en kinderen klaagden onder meer over onzorgvuldige screening van donoren. Er zouden donoren zijn van wie bekend was dat zij beperkingen hadden. Ook zou het maximale aantal van zes donorkinderen per donor zijn overschreden. In 2009 moest de kliniek in Barendrecht sluiten op last van de inspectiedienst. Ouders en kinderen klaagden onder meer over onzorgvuldige screening van donoren. Er zouden donoren zijn van wie bekend was dat zij beperkingen hadden. Ook zou het maximale aantal van zes donorkinderen per donor zijn overschreden. Bovendien blijken sommige donorkinderen geen volle broer en zus te zijn, terwijl ouders was beloofd dat het sperma van dezelfde donor zou worden gebruikt. De zitting vindt volgens Defence for Children plaats op 12 mei.