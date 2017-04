Burgemeester Emmen staat ook op Coolsingel

Burgemeester Ahmed Aboutaleb is waarschijnlijk niet de enige burgemeester die (hoogstwaarschijnlijk) op 8 mei op de Coolsingel in Rotterdam staat te swingen. Feyenoordfan en burgemeester van Emmen Eric van Oosterhout heeft zijn agenda ook al vrijgemaakt.

Van Oosterhout is geboren in Den Haag, maar was als klein jongetje al weg van Feyenoord en Willem van Hanegem. En zo word je Feyenoordfan, zegt Van Oosterhout op Radio Rijnmond.

Een geboren Hagenees en huidig burgemeester van Emmen die Feyenoordsupporter is, is volgens Van Oosterhout niet vreemd. "Er zijn veel Feyenoordfans in de Drentse Zuidoosthoek en ook in Noord-Holland."

Magisch

Het gezin van Van Oosterhout had het vroeger niet breed, maar als het kon bezocht de familie een wedstrijd tussen ADO Den Haag en Feyenoord. "Ik kan me herinneren dat je in het beroemde jaar 1970 een foto kon maken met de Europacup in een fotozaak in Rotterdam", vertelt Van Oosterhout.

"En nogmaals, we hadden niet zo heel veel geld, maar mijn vader zei: 'Jongen, daar gaan we naartoe.' Dus ik heb daar een tijdje in de rij gestaan en uiteindelijk als 9-jarig jongetje die foto gemaakt. Dat was magisch."

Uitnodiging

De burgemeester van Emmen heeft geen officiële uitnodiging gehad van zijn Rotterdamse ambtsgenoot, maar dat is ook niet nodig. Van Oosterhout vindt zichzelf een gewone supporter.

"Mijn collega zal het druk zat hebben met zaken als veiligheid. Als ik me kan vrijmaken dan ben ik er en als ze het onverhoopt op een andere moment vieren dan ben ik er zeker. Het mooie is dat sinds een paar jaartjes de beste club van Nederland ook echt kampioen wordt", besluit hij.