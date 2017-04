Politie Rotterdam zoekt getuigen woningoverval

De Rotterdamse politie is op zoek naar getuigen van een woningoverval maandagochtend in de Dordtselaan op Zuid. Een bewoner verliet rond 06.20 uur zijn huis, maar werd door twee mannen direct weer naar binnen geduwd en geslagen.

Het slachtoffer werd door de twee overvallers in bedwang gehouden, terwijl een derde man het huis binnenkwam en geld van de bewoner pakte. De drie daders vluchtten vervolgens weg richting de Heinenoordstraat.

De bewoner hield blauwe plekken en kneuzingen over van de overval.

Wie de mannen voorafgaand, tijdens of na de overval heeft gezien, wordt gevraagd met de politie te bellen. Ook andere informatie die de politie kan helpen in het onderzoek is welkom.