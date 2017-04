Oud-wethouder Gorinchem erkent ontucht

De Gorkumse oud-wethouder Eeuwit K.(33) heeft bekend dat hij ontucht heeft gepleegd met een 16-jarig meisje. Beiden zouden een kortstondige relatie hebben gehad in het voorjaar van 2015.

Eeuwit K. was op dat moment fractievoorzitter van het CDA in Gorinchem. "Ik zag een talent in haar. Wij konden prima sparren over politieke zaken. Ik had een hogere dunk van haar dan van menig raadslid."

De CDA'er probeerde haar warm te maken voor het jongerenplatform van de partij. "We hadden regelmatig contact, het ging over in flirten en toen werd ik hartstikke verliefd. Ik was mij ook niet meer bewust van het leeftijdsverschil." Justitie verwijt hem misbruik van macht, van gezagsverhoudingen.

Eetstoornis

De verdachte erkent het meisje te hebben betast. Zij verbrak de contacten en toen Eeuwit K. wethouder werd, deed zij aangifte. Het slachtoffer deed haar verhaal dinsdag in de rechtszaal in Rotterdam. "Ik heb last gehad van een eetstoornis, van paniekaanvallen. Ik ben nog steeds onder behandeling." Zij eist een schadevergoeding van ruim 5000 euro.

De verdachte reageerde schuldbewust: "Ik kan mij wel voor mijn kop slaan. Dit heeft grote gevolgen gehad. Ik heb grote spijt van wat ik haar en mijn vrouw heb aangedaan. Als christen heb ik gezondigd." De man heeft een brief met die strekking naar het meisje gestuurd.

Ontslagen

Eeuwit K. was werkzaam bij de politie, maar is ontslagen. "Een politieke carrière zit er ook niet meer in. Ik kan wel solliciteren voor een nieuwe baan, maar even googelen en je ligt onderop de stapel."

De rechtszaak kon dinsdag door tijdsgebrek niet worden afgehandeld, tot teleurstelling van de advocaat van het slachtoffer. Op 19 juli gaat de zaak verder en zal justitie een straf eisen.