Hypercube: 'Spelersbudget op ten minste 30 miljoen in nieuw stadion'

Artist impression van het toekomstige Feyenoord City

Onafhankelijk adviesbureau Hypercube heeft in opdracht van Feyenoord City de business case van het beoogde nieuwe stadion van Feyenoord doorberekend. "Het is aannemelijk dat de inkomsten van het voetbalbedrijf vanaf het eerste jaar minimaal € 5 miljoen hoger liggen dan nu geprognotiseerd, waarmee het spelersbudget op tenminste € 30 miljoen per jaar gebracht wordt," is de belangrijkste conclusie van het onderzoek.

"Afhankelijk van de prestaties in Europa kan dit hoger uitkomen," vervolgt Hypercube. Hiermee komt het spelersbudget van Feyenoord minimaal op het niveau van de zogenaamde ‘Één Feyenoord case’. Meer hierover lees je in een eerder artikel . Naar aanleiding van het Arminius Debat eind maart heeft Feyenoord City adviesbureau Hypercube gevraagd te staven of de aannames voor de gevolgen van het spelersbudget van Feyenoord kloppen, zoals beoogt in de business case van Feyenoord City. Meer conclusies zijn HIER te vinden op de website van Feyenoord City.