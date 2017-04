Bemiddeling in strafzaken uitgebreid dankzij geldinjectie

Het strafrecht-experiment met mediation tussen slachtoffers en daders wordt uitgebreid. Eind vorig jaar dreigde de proef nog gestopt te worden vanwege geldgebrek, maar dankzij het Dordtse oud-Kamerlid Jeroen Recourt (PvdA) kan het toch doorgaan.

Tijdens mediationsessies gaan daders en slachtoffers van een misdrijf vrijwillig met elkaar in gesprek onder begeleiding van een bemiddelaar. De Raad voor de Rechtspraak denkt dat dit jaar door heel Nederland 1660 aanvragen in behandeling kunnen worden genomen.

Proef

De afgelopen drie jaar is onder meer in Rotterdam geëxperimenteerd met het concept. Uit de proef is gebleken dat dit vaak positief uitpakt. Betrokkenen houden er een goed gevoel aan over.

Het project dreigde ten einde te komen door gebrek aan geld . Voormalig PvdA-Kamerlid Recourt heeft ervoor kunnen zorgen dat er voorlopig toch weer 1,5 miljoen euro is vrijgemaakt. Mediation kan daardoor in het hele land worden ingevoerd.

Aanmelden

Zowel officieren van justitie als rechters kunnen zaken die zij geschikt vinden voor mediation aanmelden bij een speciaal bureau. In ongeveer 40 procent van de gevallen weigert één van de betrokken partijen vervolgens deelname.