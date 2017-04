Op zoek naar Frankrijk: Wilfred de Bruijn te gast bij Rijnmond Nu

Hij liet ons de ándere kant van Frankrijk zien. Er blijken minder mensen te zijn die 'leven als God in Frankrijk'. Zeker de Fransen zélf niet. Bij Rijnmond Nu te gast: Wilfred de Bruijn.

Frankrijk: Eén van de weinige landen die in de buurt komt van trots, patrriotisme, chauvinisme (niet voor niets een Frans woord).

Maar als je wat verder kijkt dan de reisgids, zie je problemen. Met integratie. Met werkgelegenheid. Met veiligheid.

Waar gaat het Frankrijk van Louis des Funes, Zuchtmeisjes en de Laatste Mode naar toe? Hoe ziet Frankrijk er over 20 jaar uit? Staat Frankrijk met deze verkiezingen op een T-splitsing? En welke kant wordt gekozen? En wat is, of WAS de aantrekkingskracht van Frankrijk?

Stel je vraag aan Wilfred! Bel 010 - 436 44 36 of stuur een mail naar Nu@Rijnmond.nl.

RIJNMOND NU TWITTERKANAAL:

Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur.

Kijk ook op de homepage van Rijnmond Nu.

Vaak kun je de uitzending terugluisteren! Check het door de foto naar links te swipen.