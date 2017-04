Wethouder ontsloeg directeur zonder argumentatie om miljoenenfraude

"De mededeling van mijn vertrek was voor mij een volslagen en complete verrassing." Dat heeft Paula Verhoeven dinsdag gezegd voor de enquêtecommissie die moet ophelderen hoe de gemeente Rotterdam zich vijf jaar lang heeft laten oplichten door twee malafide huurders.

Vader en zoon Kan huurden jarenlang het voormalig pand van Waterfront aan de Boompjeskade in Rotterdam. Ze stuurden meerdere nepfacturen voor verbouwingen die nooit waren uitgevoerd. Rotterdam ging daardoor voor 7,5 miljoen euro het schip in. Ook betaalden de mannen nooit huur.

Verhoeven moest in november vorig jaar plotseling vertrekken als directeur van de dienst Stadsontwikkeling. De opgegeven reden was gebrek aan vertrouwen in haar handelen in het dossier.

Al snel ging het verhaal dat Verhoeven werd geslachtofferd. Ze was immers pas sinds begin 2015 directeur. Onder meer de PvdA en de VVD keken op van haar ontslag, omdat de zaak grotendeels voor haar aantreden speelde.

Rücksichtslos



De oud-directeur doet tijdens haar verhoor een boekje open over hoe rücksichtslos wethouder Ronald Schneider haar aan de kant zette. Er was geen sprake van kritiek en de mededeling over haar vertrek laat hij over aan de gemeentesecretaris en collega-wethouder Adriaan Visser.

"Zij hebben het met z'n tweetjes aan mij mede gedeeld", vertelde Verhoeven. "De toelichting was heel algemeen. Er was in het afgelopen jaar niets gebeurd dat dit besluit kon dragen."

Dubbeltje verkeerde kant op







Verhoeven heeft als directeur van Stadsontwikkeling de miljoenenfraude bij het voormalig Waterfront-pand openbaar gemaakt. Haar prioriteit was de feiten op een rij en helder krijgen wat er aan de hand was, zei ze in de verhoor.Volgens Verhoeven hebben vele factoren een rol gespeeld bij het voltrekken van de miljoenenfraude bij Waterfront. "En op een heleboel momenten viel het dubbeltje de verkeerde kant op."

Systemen



Twee belangrijke oorzaken voor het voltrekken van de fraude zijn volgens de oud-directeur het leren werken met nieuwe (computer)systemen en de gewoonte problemen vooral zelf op te lossen en niet een probleem te escaleren op een hoger niveau.

"Er zijn mensen die zeggen: 'dit komt allemaal door Oracle (het nieuwe computersysteem)'. Die mening deel ik niet, maar het heeft ook niet geholpen."