Tweede paar visarenden broedt in de Biesbosch

Het tweede paar visarenden dat broedt in de Biesbosch

De Biesbosch blijft een aantrekkelijke plek voor visarenden. Een jaar na de allereerste keer dat een broedpaar neerstreek in het natuurgebied bij Dordrecht, is nu een tweede visarendpaar al broedend op een nest gespot.

Boswachter Thomas van der Es ontdekte het paartje vorige week. "Ik stalde mijn telescoop uit en zag op een hoogspanningsmast diep in de Biesbosch een klein kopje boven takken uitsteken", vertelt hij enthousiast op Radio Rijnmond.

Veertig keer zoom



Hij had toen al een donkerbruin vermoeden. Maar omdat het steeds zo slecht te zien was, ging Van der Es dinsdag opnieuw dichterbij kijken.

"Ik ben op de dijk gaan staan bij de Zuiderklip en heb veertig keer zoom gebruikt op de telescoop. En daar lag een vogel diep, plat in het nest."

Broedhouding



De boswachter herkende het broedgedrag aan de houding van de visarend. De vogel verdraaide om het kwartier het ei. "Dan weet je het zeker. Eén kant bebroeden is één, maar de andere kant moet ook warm worden. De vogel stapt dan rond om het ei te rollen."

De Biesbosch is de enige plek in Nederland waar visarenden hun eieren uitbroeden. Vorig jaar vlogen er wel twee paartjes rond, maar broedde maar één paar daadwerkelijk een ei uit.

Volgens Van der Es voelt de roofvogel zich hier thuis, omdat veel landbouwgrond in het gebied is teruggegeven aan de natuur. "Dat is ideaal voor grote roofvogels."