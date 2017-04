Glasblazers maken oranje vaasje voor verjaardag van koning

Koning Willem-Alexander wordt donderdag 50 jaar. En als er iets bijzonders te vieren valt op koninklijk gebied, maken de glasblazers in Leerdam een speciaal vaasje. Dit keer maken ze duizend oranjevaasjes Willem-Alexander 50, zoals ze officieel heten.Het glas is deze keer ontworpen door Kiki van Eijk. Zij liet zich inspireren door de tulp, vertelt Bettina Sommer, general manager van Royal Leerdam Crystal.

"De tulp doorloopt verschillende stadia voordat hij tot volle bloei komt en de koning heeft zich ook moeten voorbereiden op het koningsschap."

Moeilijkheden

Bij ieder nieuw ontwerp bekijken de glasblazers wat de moeilijke punten van het vaasje zijn. "Deze is zeer scherp belijnd", legt Marco Lopulalan uit. "Het hete kristal moet perfect gevormd zijn voordat het de mal in gaat."

Daar komt ook nog bij dat de blazers niet hard genoeg kunnen blazen om het vaasje helemaal goed te krijgen. "We moeten perslucht gebruiken om het perfect in de mal te blazen", zegt Lopulalan. "Dat is een beetje valsspelen, maar dat moet je niet verder vertellen."

Eén foutje en je ligt eruit

Nadat de vaasjes ruim twintig uur in de koelkast hebben gestaan, gaan ze naar de kwaliteitscontroleur. "Ik let op deukjes, blaasjes, belletjes, eigenlijk alles", zegt Arie Kleijn.

En als er een deukje, blaasje of belletje inzit, is Kleijn keihard. Het vaasje wordt dan kapot gegooid in een grote glasbak. "Dat doet me wel zeer hoor", zegt hij. "Daar hebben mensen aan gewerkt, toch zonde."

Na de controle worden de vaasjes gepolijst en gegraveerd. Woensdagavond vanaf 18.00 uur zijn ze voor de verzamelaar te koop. Die moeten wel diep in de buidel tasten. Een vaasje kost 199 euro.