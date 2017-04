Asbestgevaar geweken in Nieuwland

Brandweer Rotterdam Rijnmond (Foto: Tom van Vark)

Inwoners van Nieuwland in de gemeente Zederik hoeven niet meer binnen te blijven vanwege asbestgevaar. De brandweer had dat advies eerder op de avond gegeven, omdat asbestdeeltjes waren vrijgekomen na meerdere explosies en een brand in een loods.

De ontploffingen vonden rond 18.00 uur plaats aan de Zijlkade. Daarna brak er brand uit. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur rond 19.00 uur onder controle was. Niemand raakte gewond. Asbest

Volgens een brandweerwoordvoerder gaat het om een oude loods waarin asbestplaten zitten. Inwoners hoeven zich echter geen zorgen meer te maken. De asbestdeeltjes die in de lucht terecht zijn gekomen, vallen door de regen grotendeels op het weiland. Omwonenden moesten eerder ramen en deuren dichthouden en mochten niet naar buiten vanwege de asbest. Maar omdat het gevaar is geweken, is dat niet meer nodig. Volgens de gemeente ruimt een gespecialiseerd bedrijf de vrijgekomen asbest op. Het gebied is daarom voorlopig afgezet en niemand mag het gebied in.