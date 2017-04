Bewoners Nieuwland moeten binnen blijven wegens asbestgevaar

Brandweer Rotterdam Rijnmond (Foto: Tom van Vark)

In Nieuwland in de gemeente Zederik is dinsdagavond een ontploffing geweest. Daarbij is waarschijnlijk asbest vrijgekomen. Mensen in Nieuwland mogen niet naar buiten en moeten ramen en deuren gesloten houden, zegt de brandweer.

Volgens de eerste meldingen was de explosie rond 18.00 uur in een schuur aan de Zijlkade. Ook woedt er brand. De brandweer vermoedt dat het gaat om een oude varkensschuur waarin mogelijk asbestplaten zitten. Asbestdeeltjes kunnen in de lucht terecht zijn gekomen. Wind

De wind komt volgens een woordvoerder van de brandweer uit het noordwesten en drijft de rook richting Nieuwland. De brandweer is met diverse eenheden onderweg naar de Zijlkade om het vuur te blussen. Er is nog niets bekend over mogelijke slachtoffers.