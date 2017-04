Een jaar cel geëist tegen Barendrechter

Een 24-jarige man uit Barendrecht moet mogelijk de gevangenis in, omdat hij via internet wapens en explosieven wilde kopen. Justitie eiste dinsdag in hoger beroep twaalf maanden cel tegen hem, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

De Nederlandse politie kwam de man in augustus op het spoor na een tip van collega's uit Australië. Zij zagen dat de man op het zogenoemde anonieme darknet op zoek was naar handvuurwapens, een shotgun, munitie, een AK-47 en handgranaten. Een politie-informant maakte een afspraak met de man om de spullen zogenaamd te verkopen. Toen de Barendrechter aankwam op de afgesproken plek werd hij opgepakt. De verdachte werd in januari veroordeeld tot acht maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk. Dat had het Openbaar Ministerie ook geëist. Omdat de Barendrechter in hoger beroep is gegaan, komt de zaak nu opnieuw voor. De rechter doet op 9 mei uitspraak.