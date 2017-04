Gewonde bij schietpartij in Rotterdam

Een 24-jarige Rotterdammer is dinsdagavond gewond geraakt bij een schietpartij in Rotterdam-West. Hij werd geraakt in zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht.

Op de Adrianastraat werden ter hoogte van het Adrianaplein meerdere schoten gelost, zegt de politie. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd voor de schietpartij. Volgens verslaggever Patrick van Heezick zijn er kogelgaten gevonden in een kozijn, een auto en een boom. De politie heeft twee verdachten aangehouden op de Nieuwe Binnenweg, omdat ze voldeden aan het signalement. Ze hebben mogelijk iets met de schietpartij te maken.