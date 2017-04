'Geef scholen Feyenoord-vrij!'

Kinderen op Rotterdamse scholen moeten vrij krijgen als Feyenoord kampioen wordt, zodat bij de huldiging kunnen zijn. Daar pleit het Rotterdamse D66-raadslid Jos Verveen voor. "Geef kinderen alsjeblieft die kans."

De kans dat Feyenoord over twee weken kampioen wordt, is groot. De club speelt op 7 mei een uitwedstrijd tegen Excelsior. Als ze die winnen, is de huldiging op de Coolsingel op 8 mei.

Uniek



Verveen hoopt dat scholen een speciale vrije dag inlassen en kinderen de gelegenheid geven om het kampioensfeest mee te maken.

"Dit is uniek. Je maakt dit niet zo heel vaak mee. Feyenoord werd voor het laatste achttien jaar geleden kampioen. Dat het nu bijna weer zover is, voel je overal in de stad", zegt Verveen.

Eigen beslissing



Volgens het raadslid kunnen scholen zelf beslissen of ze leerlingen Feyenoord-vrij geven. Ze moeten aan een bepaald aantal lesuren voldoen en hebben geen maximum aan vrije dagen.

Het raadslid is zelf fervent Feyenoordfan. Hij was ook bij de inhuldiging van Feyenoord in 1993 en 1999.