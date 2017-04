Vluchtauto fatale schietpartij teruggevonden in Rotterdam

De gestolen vluchtauto in Rotterdam - Foto: Ginopress De plek van de schietpartij in Zoetermeer - Foto: Lex van Lieshout (ANP)

Een auto waarmee twee vermoedelijke daders van een dodelijke schietpartij in Zoetermeer zijn gevlucht, is dinsdagavond teruggevonden in Rotterdam. De Opel Corsa bleek op de Statenweg ter hoogte van de Gordelweg te staan.

Twee mannen werden dinsdagochtend rond 11.00 uur zwaargewond gevonden op een bedrijventerrein in Zoetermeer. Ze waren neergeschoten en overleden korte tijd later. De schutters vluchtten en lieten de eerste vluchtauto uitgebrand achter. Korte tijd later stalen ze de Opel Corsa onder bedreiging van een wapen. Die werd aan het begin van de avond teruggevonden in Rotterdam. De politie kan de identiteit van de slachtoffers nog niet bekendmaken. Het gaat naar verluidt om een vader en zoon. De schutters zijn nog spoorloos.