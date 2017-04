Bejaardentehuis Omroep Max-baas over half jaar open

Omroep Max-directeur Jan Slagter denkt zijn eigen verpleeghuis in Rotterdam-Overschie op 1 oktober te kunnen openen. De renovatie van het oude kloosterpand aan de Pieter Postlaan is in volle gang.

Slagter wil laten zien dat het met het beschikbare overheidsbudget wel degelijk mogelijk is om goede zorg te leveren. Het idee is ontstaan uit onvrede over de huidige verpleegzorg.



"Geld dat ten goede zou moeten komen aan handen aan het bed wordt uitgegeven aan de verkeerde dingen", aldus Slagter. "Dit geld vloeit nu weg naar managers, bureaucratie en onnodig hoge energierekeningen. Bij ons moet echt iedere euro naar de zorg."

Ben Oude Nijhuis

Slagter begon vorig jaar met de zoektocht naar een pand nadat hij het schrijnende verhaal had gehoord van Ben Oude Nijhuis. In het tv-programma Pauw vertelde Oude Nijhuis over de erbarmelijke situatie in het verpleeghuis waar zijn vrouw woonde. Het verpleeghuis gaat dan ook het Ben Oude NijHuis heten.

Kleine Beurs

Het verzorgingshuis is bedoeld voor ouderen met een kleine beurs. De doelgroep bestaat uit mensen met een bruto jaarinkomen tot 21.000 euro: dat is een AOW met bruto maximum van 500 euro pensioen per maand.

Er komen in totaal 53 seniorenwoningen waarvan iets meer dan de helft gaat naar ouderen met dementie. De andere helft is voor ouderen met een lichte zorgvraag.

Slagter is nog op zoek naar personeel. Er zijn zo’n vijftig gastvrouwen en -heren, verzorgenden en verpleegkundigen nodig.