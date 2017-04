Eindelijk 'oranje' ballonvaart in Ottoland?

Oranjevereniging Beatrix uit Ottoland doet ieder jaar wel een paar pogingen: een vaart maken met de op één na grootste luchtballon ter wereld. En iedere keer wordt het afgelast vanwege het weer. Aanstaande donderdag op Koningsdag staat poging elf op de rol. Maar of het gaat lukken...de weersverwachting lijkt niet zo gunstig.

Bestuurslid Miranda van den Heerik kan niet anders dan hopen dat het een keer lukt. "Het ziet er niet zo heel erg goed uit. Ze geven geloof ik zelfs hagel op. Maar hoop houden we altijd."

Het is één keer gelukt, tien jaar geleden, maar een tweede vaart is er tot nog toe nooit van gekomen. Vijf jaar geleden boekte de vereniging de 'op één na grootste ballon ter wereld', met een mand waar dertig personen in kunnen. Maar de reeds betaalde huurprijs is nog altijd niet terugverdiend.

De kans dat het donderdag wéér niet lukt is vrij groot, dus ook de twaalfde poging staat alvast gepland: 26 mei om 19:30 uur.