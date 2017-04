Tennister Bertens struikelt in eerste ronde Stuttgart

Kiki-Bertens

Tennisster Kiki Bertens heeft in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Stuttgart verloren van Svetlana Koeznetsova. De 25-jarige Berkelse liet de Russin in de derde set ontsnappen: 6-3, 5-7, 6-3.

In Duitsland trof de pupil van Raemon Sluiter met Koeznetsova een gravelspecialiste. De nummer negen van de wereld won Roland Garros in 2009. Bertens gaf de eerste set met slecht serveerwerk weg, maar knokte zich terug in de tweede. Eén break in de beslissende derde set werd haar uiteindelijk fataal. Bertens haalde eerder deze maand in Bogota de kwartfinales en leidde het Nederlandse Fed Cupteam vorige week op het gravel in Bratislava met twee overwinningen langs Slowakije.