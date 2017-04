Grootste zijdebijenkolonie van Nederland in Dalempoort Gorinchem

De Dalempoort in Gorinchem ligt er groener bij dan normaal. De gemeente is daar namelijk gestopt met onkruid weghalen. Waarom? De grootste kolonie zijdebijen van Nederland heeft zich er gevestigd.

"Dat is heel bijzonder", vertelt stadsvogeladviseur Johan Sterk. "Voor zover wij kunnen zien is het met 1700 nestgangen de grootste kolonie zijdebijen van Nederland. Het ziet er prachtig uit. En de gemeente heeft besloten de bijen te respecteren en niet aan onkruidbestrijding te doen. Grote klasse!".

De nestgangen gaan tot meer dan een meter de grond in. In elke gang worden meerdere eitjes gelegd, wat betekent dat er duizenden bijen in de oude stadspoort wonen. Zolang de bijen er zitten, mag het onkruid nog even doorwoekeren.

"Geen onkruid, maar ongewenste vegetatie", stelt Sterk. Volgens de stadsvogeladviseur hebben de zijdebijen een positieve invloed op het groen in de omgeving.

"De zijdebijen zijn gespecialiseerd in wilgen", legt hij uit. "De bestuiving komt de groei van de wilgen ten goede en zorgt ervoor dat ze gezond blijven."

De zijdebijen lijken qua uiterlijk sterk op de honingbijen. Ze zijn ongeveer even groot. De vrouwtjes zijn alleen wat geler op de achterdij.

Wanneer de gemeente het onkruid weer gaat wieden?

"We kijken regelmatig", zegt Sterk. "Als we geen activiteit meer bespeuren, geven we een seintje aan de gemeente."