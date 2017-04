Petitie voor huldiging op zondag passeert 21.000 handtekeningen

Rotterdam maakt zich op voor een feestje. Wanneer dat feestje gevierd gaat worden, is nog niet helemaal duidelijk. Als het aan Rotterdammer Pablo Strörmann ligt, wordt Feyenoord bij winst op zondag gehuldigd en niet op maandagochtend zoals de gemeente van plan is. Daarom is hij een online petitie gestart.

"We zijn de 21.000 handtekeningen al gepasseerd", vertelt Strörmann. "Wij willen de huldiging op zondag, omdat dan de wedstrijd wordt gespeeld. Iedereen heeft gekeken, gaat naar de stad en wil dan naar de Coolsingel om Feyenoord te huldigen." De reden dat de gemeente Feyenoord op maandagochtend wil huldigen, is om ongeregeldheden te voorkomen. Achttien jaar geleden liep het volledig uit de hand. "Ik ken de Rotterdammers een beetje", stelt Strörmann. "Die gaan na de wedstrijd echt niet naar huis om op tijd naar bed te gaan. Als iedereen daar toch is, kunnen we net zo goed meteen een feestje bouwen." De kans dat de huldiging echt naar zondag wordt verplaatst, is niet heel groot. "Het succes van de petitie is me een beetje overvallen", reageert Strörmann. "We gaan de handtekeningen aanbieden aan de burgemeester. Het zal niet veel uithalen, maar het is een sterk signaal dat de mensen het hiermee eens zijn." Strörmann houdt sowieso nog een slag om de arm. De wedstrijd is natuurlijk nog niet gespeeld. "We moeten Excelsior niet onderschatten. Ze zijn aardig bezig. Ik heb met mijn zoon ook een seizoenskaart voor Excelsior, maar ben uiteindelijk toch voor Feyenoord."