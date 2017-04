Gorinchem in de ban van de 'hallucinerende' hortensia

Hortensia's waar je van gaat hallucineren. Het zal bij weinig mensen bekend zijn, maar in Gorinchem lijkt er een kleine hype te zijn ontstaan. Buurtpreventie krijgt steeds meer meldingen van afgeknipte hortensiaplanten.

Er zijn meldingen binnengekomen uit Hardinxveld-Giessendam en nu ook uit Gorinchem. "De toppen worden eraf geknipt", vertelt Mike Ammenou van Buurtpreventie Gorinchem-Oost. "Vermoedelijk om de hallucinerende werking."

Ammenou denkt dat er een hype onder de jeugd is ontstaan. "Ik denk dat het verhaal als een Pokémonhype van mond tot mond is gegaan", vertelt hij. "En dat ze niet weten dat het schadelijk is."

Buurtpreventie heeft uitgezocht of het klopt dat je van het roken van hortensiaknoppen gaat hallucineren. Dat blijkt alleen zo te zijn bij de Aziatische hortensia.

Gorinchem telt één adres waar de Aziatische hortensia te vinden is. Ammenou: "Ik weet niet waar en als ik het wel wist, zou ik dat natuurlijk niet zeggen."

Het oproken van de normale hortensia is levensgevaarlijk. Bij het verhitten van de plant komt cyanide vrij, een gifstof waarvan het gebruik kan leiden tot een hartstilstand.

"Daar zit niemand op te wachten", stelt Ammenou die de jeugd oproept om van de planten af te blijven. "Dat is beter voor de plant en voor jezelf."