Poldervaart en Rijsdijk op cursus Coach Betaald Voetbal

Adrie Poldervaart en Jeroen Rijsdijk zijn aangenomen voor de cursus Coach Betaald Voetbal van de KNVB. De coaches van BVV Barendrecht en Excelsior Maassluis kunnen hierdoor het hoogst haalbare trainersdiploma halen. Dit houdt in dat ze zelfstandig een club kunnen trainen in het betaalde voetbal.

Naast Poldervaart en Rijsdijk gaat ook oud-Feyenoorder Kees van Wonderen meedoen aan de cursus. Van Wonderen stopte met betaald voetbal in 2004 en heeft sinds 2015 Oranje onder 17 onder zijn hoede. Ook de oud-Spartanen Arne Slot en Fuat Usta zijn toegelaten. Slot is sinds 2014 assistent bij SC Cambuur, Usta is sinds 2012 assistent bij Anzji Machatsjkala. Ook oud-Excelsiorverdediger Koen Stam gaat meedoen.

Danny Buijs

Danny Buijs is niet toegelaten tot de opleiding Coach Betaald Voetbal. Dat meldde de Telegraaf dinsdagavond. De oud-speler van onder andere Feyenoord, Excelsior en Sparta mag niet meedoen omdat hij twee jaar onbevoegd coach is geweest van Kozakken Boys.

Extra straf

De middenvelder wordt door de weigering extra gestraft. Eerder moest Buijs al 250 euro betalen en mocht hij acht duels niet op de bank zitten als coach. De KNVB liet dit Buijs echter pas weten nadat hij het inschrijfgeld had overgemaakt en zijn toelatingsexamen had gemaakt en gehaald. De Alblasserdammer kan op zijn vroegst pas in 2020 zijn trainersdiploma halen. De volgende cursus begint pas over twee jaar en duurt een jaar.