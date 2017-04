Johan Derksen: 'Speel Excelsior - Feyenoord in de Kuip'

Speel Excelsior - Feyenoord in de Kuip en niet in 'die fietsenstalling' Woudestein. Dat stelt Johan Derksen die een wedstrijd in het stadion van Excelsior "haast onmogelijk voor de openbare orde" noemt.

"In Nederland heb je altijd dat gelul over competitievervalsing", begint Derksen zijn betoog. "Maar het is zo eenvoudig. Geef al die seizoenkaarthouders van Excelsior het beste plekje in de Kuip en je hebt een geweldig feest."

Volgens Derksen is er maar één club die bezwaar kan aantekenen en dat is Ajax. "Het zou heel onsportief zijn als ze daar geen begrip voor hebben."

Ajax zou volgens Derksen eigenlijk het initiatief moeten nemen."Ajax gunt Feyenoord toch een fantastisch kampioensfeest? Dat menen ze natuurlijk niet, maar voor de publieke opinie zouden ze dat wel moeten doen."

Derksen voorspelt chaos in Woudestein waar maar een paar duizend mensen in kunnen. "Dan moedig je relletjes aan. Het is allemaal zo zonde, al die onzin, dat primitieve gedoe."

Hij vermoedt dat zelfs Aboutaleb het geen gek idee zou vinden. "Die denkt daar vast heel anders over. Hij heeft veel zorgen als je daar in die fietsenstalling moet spelen."

Of het ook gaat gebeuren? "Nee, dat kan in Nederland niet. Maar het is allemaal zo eenvoudig."