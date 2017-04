'Terence Kongolo tekent bij tot 2019'

Terence Kongolo gaat zijn contract bij Feyenoord met een jaar verlengen. Dat melden Voetbal International en het Algemeen Dagblad. De verdediger ligt nu tot de zomer van 2019 vast in de Kuip.

Kongolo is afkomstig van de eigen jeugdopleiding van Feyenoord. De linksback van de Rotterdammers debuteerde in 2012 voor de hoofdmacht. Trainer Ronald Koeman liet hem toen tien minuten voor tijd invallen in de met 3-0 gewonnen stadsderby tegen Excelsior.

Eerder dit seizoen verlengde Feyenoord al de contracten van Kenneth Vermeer, Rick Karsdorp, Karim El Ahmadi en Bilal Basaçikoglu.