Rotown sluit verjaardagsmaand af met Rotown's Dirty Thirty

De feestmaand voor de 30e verjaardag van Rotown aan de Nieuwe Binnenweg wordt komend weekend afgesloten. Het het Rotterdamse poppodium belooft twee avonden met 'de meeste eigenwijze, heftige en beste gitaarmuziek uit binnen- en buitenland'.

Rotown-programmeur Stephan Maaskant is de host van beide avonden.

"Rotown is een plek waar een hoop gebeurt", vertelt Maaskant op Radio Rijnmond. "Het fundament is alternatieve popmuziek wat qua genres behoorlijk breed is. Je kan veel kanten op en dat doen we dan ook."

Maaskant werkt al bijna 14 jaar bij Rotown. "Ik kom er al vanaf m'n 20e en ben er op m'n 21e begonnen als afwasser", vertelt hij. "Als je blijft hangen, geven ze je vanzelf veel werk."

Het poppodium doet het al jaren goed in Rotterdam. Maaskant: "Er zijn natuurlijk pieken en dalen, maar ik kan niet ontkennen dat we de afgelopen jaren goed in de lift zitten."

Dat er in Rotterdam nooit vervanging is gekomen voor poppodium Watt is volgens Maaskant te verklaren door de goede samenwerking tussen de diverse organisaties in de Maasstad.

"Rotown, Motel Mozaïque, Bird, Baroeg, Worm", somt hij op. "Die instanties werken samen, er is kennis, een netwerk, liefde voor muziek en een hoop leegstand. Van die ruimtes maken we gretig gebruik."