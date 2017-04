Lintjesregen daalt neer in de regio

Behalve water regende het vandaag ook weer lintjes in de regio. En het waren er een hoop. In alle hoeken van de regio werden inwoners koninklijk onderscheiden.

De oudste gedecoreerde van Nederland is de 99-jarige Neeltje de Groot uit Sliedrecht. Zij is sinds 1936 actief als soldaat bij het Leger des Heils in Amsterdam, Hoorn en nu nog steeds in Gorinchem.

In Giessendam kregen vier mensen een lintje waaronder Bas de Jong uit Noordeloos. Hij houdt niet van stilzitten: De Jong is vrijwilliger groenonderhoud bij zwembad De Spettertuin, vrijwilliger bij IJsclub Voorwaarts en lid van de beheerderscommissie van de Historische Vereniging HHN.

Zederik



In Zederik kreeg zelfs iemand een ridderorde opgespeld. De 69-jarige Johannes Godthelp uit Lexmond is medeoprichter van de Lexmondse Korfbalvereniging. Ook heeft hij zich ingezet bij de Protestantse Gemeente Lux Mundi in Lexmond en was hij lid van de Wetenschappelijke Advies Raad van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

In Alblasserdam werd 'het visitekaartje van de ANWB' oftewel J. de Kok (68) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij werkte tot aan zijn pensioen als automonteur van de ANWB en deed vrijwillig pr-werkzaamheden voor de ANWB.

Gorinchem



Gorinchem heeft sinds vandaag een Officier in de orde van Oranje Nassau in de persoon van mevrouw E.A. Fliers (62) Zij was als onderzoeker verbonden aan het Radboud Ziekenhuis waar ze onderzoek deed naar ADHD. Voor haar onderzoek heeft ze de Research Award gekregen van de AACAP, de grootste beroepsvereniging voor kinderpsychiaters en psychologen.

Binnenmaas



In de gemeente Binnenmaas zijn zeven lintjes uitgedeeld, onder wie aan Teun Bestebreur uit Heinenoord. Zijn hulpverlening begon al op zijn werk bij de suikerfabriek in Putterhoek waar hij zijn eerste EHBO-diploma haalde. Uiteindelijk werd hij kaderinstructeur bij EHBO-vereniging Heinenoord en ook nu is hij nog actief als BHV'er.

In Rotterdam ontving onder anderen Y.K. Man een lintje voor zijn inzet bij de Chinese ouderenvereniging Chun Pah Rotterdam en Chun Pah Federatie. Hij zet zich actief voor het welzijn en de integratie van de Chinese gemeenschap in de Maasstad.