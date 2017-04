Mogelijk drugslab in uitgebrande loods Nieuwland

Foto: Thijs Kern

De politie gaat de brand in de loods aan de Zijlkade in Nieuwland onderzoeken, omdat er chemische stoffen zijn aangetroffen. Mogelijk zat er een drugslab in de loods.

Experts van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) voeren het onderzoek uit. De LFO wordt ingezet bij chemische, biologische, radiologische en nucleaire incidenten. De uitslaande brand in Nieuwland ontstond dinsdagavond rond 18:00 uur. Er kwam asbest vrij en er waren verschillende explosies. Niemand raakte gewond. Omwonenden werd geadviseerd binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden tot het gevaar was geweken.