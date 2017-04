De politie heeft dinsdag een grote hoeveelheid wapens en munitie gevonden in het huis van een 82-jarige man.

Agenten werden getipt door een wapenopkoper. Die vertelde dat de vergunning van de wapenverzamelaar was verlopen.

De Explosieven Opruimingsdienst heeft het huis leeggehaald. Of de 82-jarige man is aangehouden, is nog niet duidelijk.