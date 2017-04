18.00 uur: persconferentie Aboutaleb huldiging Feyenoord live op RTV Rijnmond

De gemeente Rotterdam geeft woensdagavond rond 18.00 uur een persconferentie over de huldiging van Feyenoord. De persconferentie van burgemeester Aboutaleb wordt rechtstreeks uitgezonden op Radio en TV Rijnmond, en op onze digitale kanalen als site en app.

Feyenoord kan over twee weken voor het eerst sinds 1999 weer landskampioen worden. De club moet dan wel op Woudestein winnen van Excelsior. Bij een gelijkspel moet Ajax in de Arena punten morsen tegen Go Ahead Eagles.

De laatste keer dat Feyenoord werd gehuldigd was vorig jaar april. De club won toen op zondag 24 april de KNVB beker. De huldiging op de Coolsingel was een dag later op maandagochtend.

Als Feyenoord kampioen wordt op zondag 7 mei, is de huldiging vooralsnog op maandag 8 mei.

Sinds een paar dagen is er een petitie die ervoor pleit om de huldiging over twee weken op zondag te doen in plaats van op maandag.

Bijna 25.000 mensen hebben inmiddels hun handtekening gezet.