Spijkenisser die baby mishandelde vrij door lagere straf

Rechter (archieffoto)

Een man uit Spijkenisse heeft woensdag in hoger beroep nog geen jaar cel gekregen voor de zware mishandeling van zijn eigen baby. Dat is een lagere straf dan die hij in eerste instantie kreeg voor poging tot doodslag.

Het drie maanden oude kind werd in 2010 heftig door elkaar geschud. De Spijkenisser ondersteunde het hoofdje niet, waardoor de baby zwaar lichamelijk letsel opliep. Het kind heeft hier nog altijd last van als gevolg van blijvende hersenschade. De man heeft zelf altijd ontkend dat hij zijn kind heeft mishandeld. Het gerechtshof zegt nu dat niet bewezen kan worden dat de man het kindje iets wilde aandoen. De veroordeling voor poging tot doodslag is daarom omgezet in zware mishandeling. De Spijkenisser krijgt 197 dagen cel in plaats van de twee jaar die de rechter hem eerder oplegde. Hij komt daardoor meteen vrij. Hij heeft namelijk al 197 dagen in voorarrest gezeten.