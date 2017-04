Grote drugscrimineel knipt enkelband door en vlucht

Een van de grootste drugscriminelen van Nederland heeft zijn enkelband doorgeknipt en is sindsdien op de vlucht. Het zou gaan om de Schiedammer Cetin G. Hij speelde een hoofdrol in een drugskartel.

G. kreeg eind vorig jaar twaalf jaar cel voor de invoer van zeker 15.000 kilo cocaïne. Hij gaf leiding aan een bende die de drugs vanuit Latijns-Amerika naar Europa bracht. Toen de rechter uitspraak deed, was hij al spoorloos.

De Schiedammer droeg een enkelband in afwachting van zijn vonnis. Hoewel hij al maanden zoek is, kwam het nieuws over zijn vermissing woensdag pas naar buiten.

Justitie zegt niet te weten waar G. is. Er wordt internationaal naar hem gezocht.