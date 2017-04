New Energy Tour gaat niet door

Wielrennen

De New Energy Tour gaat dit jaar niet door. De nieuwe wielerkoers, die dwars door de regio Rijnmond had moeten gaan, wordt vanwege veiligheidsredenen voor de eerst keer in 2018 georganiseerd.

De koers stond op 20 mei 2017 gepland. Maar de organisatie kan de veiligheid bij de finish niet garanderen. Dat komt doordat de Lekdijk in Alblasserdam niet beschikbaar is en alternatieve locaties geen oplossing bleken. "Hoe vervelend dit ook is, we moeten de race een jaar gaan verschuiven. Veiligheid is prioriteit nummer één", aldus organisator Peter Schuiten.