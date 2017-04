Rotterdamse muzikant Ger Sax overleden

De bekende Rotterdamse saxofonist Ger Sax is dinsdag overleden. Hij was al langere tijd ziek. Hij speelde tenorsax.

Sax heette eigenlijk Ger van Voorden. Hij trad veel op met Jules Deelder in de groep Trio Me Reet. Ook zat hij in de Rotterdamse bands Willy Nilly en Kiem waarmee hij vooral in de jaren tachtig furore maakte.

"Ik moet gewoon contact met dat ding hebben. Als ik speel houd ik hem altijd tegen mijn heup. Ik moet spelen, iedere dag. Als ik een zondag niet oefen, voel ik me niet lekker", zei Sax in 1986 in een interview met Wilfried de Jong over zijn liefde voor het saxofoonspelen.