Dordts Koningsconcert hoopt op droge avond

Het Dordtse comité 'Oranjedag' houdt de adem in: wordt het Koningsconcert woensdagavond opnieuw geteisterd door regen en kou of valt het dit keer mee? Een concert vanaf het water, op zijn Amsterdams. Het kan zo mooi zijn. Vorig jaar gebeurde het voor het eerst. Vanaf een ponton in de Wijnhaven in Dordrecht speelde het 50-koppige orkest Timbre Divers met musicalster Maaike Widdershoven.

Historisch decor



Het historisch decor van een binnenhaven is volgens Peter van der Leer van het comité Oranjedag ideaal voor zo'n concert. "Het publiek kan vanaf de Taankade, Mattenkade en Boomstraat van drie kanten kijken en luisteren naar wat zich afspeelt op het drijvend podium."

Er is op de intieme buitenlocatie ruimte voor een kleine duizend toeschouwers, maar het publiek bleef bij de eerste editie vorig jaar massaal thuis. "Wij kunnen alles tot in de puntjes regelen, maar niet het weer", zegt de voorzitter van het Dordtse Oranjecomité.

Hoop



Hoewel de voorspelde temperatuur donderdag opnieuw verre van aangenaam is, heeft Van der Leer goede hoop op veel publiek. "Want het ziet ernaar uit dat het droog blijft. Ook hebben we wat meer aandacht vooraf gekregen. Maar het belangrijkste is dat er weer een prima programma is."

Het orkest Timbre Divers staat dit jaar op de planken met zanger Tony Neef. Hij is bekend van musicals en trad met Timbre Divers al samen op in Best of Broadwayshows.

Uniek geluid



Het orkest heeft een uniek geluid. Naast strijkers en hout- en koperblazers beschikt het over een uitgebreide ritmesectie, aangevuld met complete saxofoonsectie.

Het twee uur durend programma begint om 20.00 uur. Het bestaat vooral uit film- en musicalmuziek met uitstapjes naar andere genres.

"Warme jas aan en gewoon komen", zegt presentator Cees van der Meer bemoedigend.