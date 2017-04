Excelsior-Feyenoord op Woudestein, wel schermen en overhandiging schaal in de Kuip

De mogelijk beslissende wedstrijd tussen Excelsior en Feyenoord op 7 mei wordt gewoon gespeeld op Woudestein en niet verplaatst naar de Kuip. Als Feyenoord wint en daarmee direct landskampioen wordt, overhandigt de KNVB de kampioensschaal wél in de Kuip.

Dat heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb woensdagavond gezegd tijdens een speciale persconferentie op het stadhuis in Rotterdam. Hij gaf daarmee vast een voorschot op het aanstaande landskampioenschap van de club.

Schermen in Kuip

Normaliter wordt de schaal meteen uitgereikt na de beslissende wedstrijd. Met die traditie wordt dit jaar dus gebroken. Reden daarvoor is dat het Excelsior-stadion klein is en ruimte heeft voor slechts 4000 toeschouwers, van wie officieel vierhonderd Feyenoordsupporters.

De verwachting is dat veel meer supporters de wedstrijd willen zien en bij het moment suprême willen zijn. Om aan die wens tegemoet te komen, kunnen 30.000 tot 45.000 fans de wedstrijd zien via schermen in de Kuip en aanwezig zijn bij de overhandiging van de kampioensschaal.

Kaarten



Kaarten voor de Kuip kosten 10 euro per stuk en kunnen via Feyenoord worden gekocht. Seizoenskaarthouders krijgen voorrang en kunnen per seizoenskaart één kaart kopen. Als er dan nog kaarten over zijn, krijgen leden van het legioen en de juniorclub de kans om een kaartje te scoren.

Supporters die tijdens het duel op Woudestein zitten, krijgen een gratis kaartje en kunnen naar de Kuip afreizen om bij de overhandiging van de schaal te zijn.

Officiële huldiging



Aboutaleb zei ook dat de officiële huldiging op de Coolsingel plaatsvindt op maandag om 12.00 uur, mits supporters zondag niet rellen in de stad. "Dit geldt alleen onder voorbehoud dat alles goed gaat. Supporters hebben de huldiging in eigen hand."

Veel fans hoopten dat de huldiging meteen zou volgen als Feyenoord de wedstrijd tegen Excelsior op Woudestein wint. Ze startten zelfs een petitie, die inmiddels door bijna 25.000 mensen is getekend. Burgemeester Aboutaleb wil dat om veiligheidsredenen niet.

Vernielingen



In 1999 ging het na de huldiging van Feyenoord op zondag goed mis in Rotterdam. Uitzinnige supporters pleegden massaal vernielingen en plunderingen en richtten voor miljoenen guldens schade aan.

De politie werd dermate in het nauw gedreven dat er gericht werd geschoten op hooligans, nadat waarschuwingsschoten niet hadden geholpen. Drie mensen werden neergeschoten. Aboutaleb wil voorkomen dat het dit jaar weer zo uit de hand loopt.

De burgemeester neemt daarom een aantal extra maatregelen. Zo moet alle horeca op het Stadhuisplein zondag vanaf 23.00 uur dicht. "Ik wil vermijden dat mensen doorzakken en daarna al drinkend doorgaan naar de Coolsingel om vooraan te staan."

Aboutaleb wilde niet zeggen wanneer de maat voor hem vol is en de huldiging wordt afgeblazen. Hij wil afgaan op het gezonde verstand van supporters. "Ik wil niet op voorhand al aangeven aan welke voorwaarden iedereen moet voldoen."

1999

Feyenoord kan over twee weken voor het eerst sinds 1999 weer landskampioen worden. De club moet dan wel op Woudestein winnen van Excelsior. Bij een gelijkspel moet Ajax in de ArenA punten morsen tegen Go Ahead Eagles.

Als het op 7 mei al zover is, worden direct maatregelen genomen voor de huldiging de volgende dag. De Coolsingel is momenteel opengebroken vanwege werkzaamheden. Die worden opgeschorst als Feyenoord landskampioen is.

Ook zorgt Rotterdam ervoor dat er schermen op plekken rondom de Coolsingel staan, zodat alle supporters de huldiging kunnen zien. Maar vol is vol, zegt Aboutaleb. "Als er niet meer mensen bij kunnen, sluiten we het gebied af."

Als Feyenoord op 7 mei landskampioen wordt, zendt RTV Rijnmond de huldiging op 8 mei live uit. Het feest zal te volgen zijn op Radio en TV Rijnmond, en op onze digitale kanalen als de site en de app.