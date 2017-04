Feest tegen de voedselverspilling

Blue Food Festival, herstel schelpdierbanken, biografie geestelijk vader Boefje en De Atlas van de Schie in Chris Natuurlijk van 29 april

De waarde van voedsel

Vooruitblik op het Blue Food Festival , zaterdagmiddag 29 april in Blue City 010 in het voormalige Tropicana tegen de voedselverspilling.

Schelpdierbanken in de Voordelta

Proef met mosselbanken en oesterriffen om de natuur boven en onder water te verbeteren.

Biografie van het landschap

De Atlas van de Schie, een biografie van het landschap tussen Rotterdam, Delft en Schiedam

Biografie van een vernieuwende journalist

Onder de mensen, een biografie over M.J. Brusse, die zijn tijd als journalist ver vooruit was. Als verslaggever zwierf hij door de Rotterdamse achterbuurten, ging hij undercover in de Rotterdamse haven en schreef een roman over Boefje, het Rotterdamse straatschoffie met een hart van goud.

