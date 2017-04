Jetty Roos uit Hoeksche Waard naar WK Schapendrijven

Het wereldkampioenschap schapendrijven wordt in juli voor het eerst in Nederland georganiseerd. Jenny Roos en haar hond Pip uit de Hoeksche Waard zijn geselecteerd voor het WK.

In een weiland in de Hoeksche Waard staat woensdagochtend een bordercollie naar een groep schapen te kijken alsof hij ze zo gaat aanvallen. Een jonge vrouw zwaait vrolijk vanuit de verte - zij heeft alles onder controle. Het is Jetty Roos die bij het Sheepdogcenter bezig is met een training met haar hond Pip en een kudde schapen.

Zo'n tien mensen zijn lid van de vereniging in 's-Gravendeel en trainen om de beurt om de schapen in een zo strak mogelijke lijn door het parcours te laten rennen. Woensdag staan drie keer twee pionnen opgesteld.

Door middel van verschillende fluitsignalen manoeuvreert Roos de schapen door het weiland. Ze beoefent deze sport nog niet heel lang, maar is toch al geselecteerd voor het WK.

Het is een lang proces om een hond te trainen, vertelt ze, maar Pip en zij zijn intussen helemaal op elkaar ingespeeld. Of ze ook echt hoog zal eindigen op het WK kunnen we zien tussen 12 en 16 juli. Dan is het wereldkampioenschap in Opmeer in Noord-Holland.