'Falende controle ten grondslag aan miljoenenfraude Rotterdam'

De gemeente Rotterdam kon voor miljoenen euro's worden opgelicht doordat de controle op meerdere momenten en meerdere afdelingen faalde. Dat is een conclusie die naar voren is gekomen tijdens een raadsenquête naar de miljoenenfraude die is gepleegd rondom het voormalige pand van Waterfront aan de Boompjeskade in Rotterdam.

Op de slotdag van de openbare verhoren hebben de wethouders Adriaan Visser (D66) en Ronald Schneider (Leefbaar) opheldering moeten geven over de gang van zaken. Beiden erkennen dat zij bestuurlijk eindverantwoordelijk zijn. Visser voor de organisatie en financiën van de gemeente Rotterdam en Schneider voor de dienst Stadsontwikkeling waar de fraude zich voltrok.

Nepfacturen



De gemeente Rotterdam is in vijf jaar tijd 7,5 miljoen euro kwijtgeraakt aan twee malafide huurders die mogelijk hulp hebben gehad van een of twee ambtenaren. De huurders stuurden nepfacturen voor verbouwingen die niet hadden plaatsgevonden. De omvang en de duur van de fraude is ongekend.

Meerdere keren is verwezen naar de invoering van een nieuw computersysteem en een tekort aan informatie als oorzaak voor de problemen. Ook de forse krimp op het personeel zou een rol hebben gespeeld. Dat maakte het werken op de afdeling Vastgoed heel ingewikkeld en controle op de vastgoedobjecten praktisch onmogelijk. Maar dat is geen excuus.

"We moeten constateren dat de informatie weliswaar moeilijker te vinden was, maar dat die er wel was. En het is dus geen verzachtende omstandigheid, wel een context waarin dit heeft kunnen gebeuren", zei wethouder Adriaan Visser tijdens zijn verhoor voor de enquêtecommissie.

Falende controle



Dat de oplichting nergens is opgemerkt, is vooral te wijten aan een falende controle. Zoals de hoogste ambtenaar van de gemeente Rotterdam Philippe Raets het formuleert: "De verdedigingslinie heeft op vier fronten niet gewerkt." De vier fronten zijn het management, de financiële administratie, het systeem en de externe accountant.

Eén ambtenaar is ontslagen en één ambtenaar zit geschorst thuis op verdenking van hulp aan de malafide huurders. Maar zij zijn niet verantwoordelijk voor een falende controle.



Verantwoordelijkheid



De enquêtecommissie heeft tijdens de openbare verhoren van wethouder Visser en Schneider voorzichtig aangestipt waar die verantwoordelijkheid binnen organisatie wel ligt. Mogelijk is dat bij de ambtelijke top of op bestuurlijk niveau.

Op de vraag wie er bestuurlijk verantwoordelijk is bij de afdeling Vastgoed, antwoordt wethouder Ronald Schneider dat hij dat is. Ook geeft hij toe dat hij niet informeerde naar een lijst van panden met forse huurachterstanden of hoge onderhoudsuitgaven. Met de kennis van nu had hij de afwijkingen ook eerder moeten zien. "Dat was misschien wel beter geweest."

Zomerreces



Een politiek oordeel in deze affaire velt de gemeenteraad voor het zomerreces. Dat gebeurt op basis van de conclusies die de raadsenquêtecommissie zal trekken.

De enquêtecommissie bestaat uit de raadsleden Bart-Joost van Rij (Leefbaar), Leo Bruijn (PvdA), Stefan Kroon (D66), Leo de Kleijn (SP) en Aydin Peksert (NIDA).

De verdachte ambtenaren zijn niet gehoord door de enquêtecommissie, omdat die niet op zoek is naar schuldigen. Tijdens de strafrechterlijke vervolging gaat mogelijk duidelijk worden hoe de malafide huurders met hulp van binnenuit hebben geopereerd.