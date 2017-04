Feyenoord: 'Na het plaatsen van schermen duidelijkheid over capaciteit'

Rotterdam maakt zich op voor de huldiging van Feyenoord. Hoewel het kampioenschap definitief nog niet binnen is, heeft de gemeente Rotterdam al wel aangegeven dat de kampioensschaal niet op Woudestein zal worden uitgereikt. Dit zal gebeuren in De Kuip, zodat er alsnog duizenden supporters bij dit moment kunnen zijn.

Voor dit evenement in De Kuip zullen schermen worden geplaatst, waar de wedstrijd Excelsior - Feyenoord live op te volgen is. ''Wij raden de mensen aan om onze website goed in de gaten te houden, want er is nog veel onduidelijkheid en er moet nog veel geregeld worden'', zegt woordvoerder Raymond Salomon. ''Wat wel duidelijk is, is dat onze seizoenkaarthouders eerst de gelegenheid krijgen om voor tien euro een kaartje te kopen. Zij kunnen één kaart per persoon terugkopen. Dat zullen er al ruim dertigduizend zijn. Afhankelijk van hoe wij de schermen gaan neerzetten, wordt er een capaciteit bepaald. Daarna kunnen wij zeggen hoe veel meer plaatsen er beschikbaar komen. De capaciteit zal in ieder geval tussen de 30.000 en de 45.000 plaatsen liggen. ''



Burgemeester Achmed Aboutaleb zei op de persconferentie dat de supporters die in het uitvak op Woudestein plaats willen nemen moeten kiezen: de wedstrijd aanschouwen of bij de huldiging in De Kuip zijn. Maar dat blijkt niet zo te zijn. ''De ruim vierhonderd mensen die via Feyenoord een kaart voor het uitvak hebben weten te bemachtigen, zijn ook welkom in De Kuip. Daar houden we een plekje voor gereserveerd en zij kunnen ook gratis naar binnen. Ze moeten wel zorgen dat ze of één of andere manier, voor de spelersbus uit, heel snel van Woudestein bij De Kuip zijn. Ze hoeven dus geen keuze te maken'', aldus Salomon.