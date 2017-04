Man gepakt in Rotterdam voor dubbele moord Zoetermeer

Foto: Ginopress

De politie heeft een man opgepakt in Rotterdam voor een dubbele moord in Zoetermeer. Hij werd aangehouden toen hij een vluchtauto in brand probeerde te steken, zegt de politie.

Een 49-jarige vader en zijn 23-jarige zoon werden dinsdag geliquideerd op een bedrijventerrein in Zoetermeer. De daders vluchtte in twee auto's. Een van de wagens werd gevonden op de Statenweg in Rotterdam. De verdachte werd gezien bij die auto. Of de man wordt verdacht van de moord zelf, wil de politie nog niet zeggen.