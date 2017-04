Sliedrechtse (99) is oudste die lintje kreeg

Sliedrechtse (99) is oudste die lintje kreeg

Mevrouw De Groot uit Sliedrecht is de oudste Nederlander die woensdag is benoemd in de Orde van Oranje Nassau. De vrouw is met haar 99 jaar met afstand de oudste die werd onderscheiden tijdens de jaarlijkse lintjesregen.

Mevrouw De Groot kreeg haar lintje, omdat ze zich al sinds 1936 als vrijwilliger inzet voor het Leger des Heils. De hoogbejaarde heilsoldate is zelf erg bescheiden: "De burgemeester vond het nogal een verdienste dat ik tachtig jaar bij het Leger des Heils ben." Mevrouw de Groot geniet wel van alle aandacht en voelt zich heel feestelijk. Maar niet trots: "Dat is niet aan mij. Dat is aan God."