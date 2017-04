Liefhebbers wachten hele dag op 'vaasje 2' in Leerdam

Een klein groepje mensen zit woensdag voor de deur van de Kristalwinkel, een klein winkeltje op het parkeerterrein van glasfabriek Royal Leerdam. Ze wachten met smart tot de deur opengaat, zodat ze de eersten zijn die het 'oranjevaasje' ter ere van de vijftigste verjaardag van koning Willem-Alexander kunnen bemachtigen.

Ieder jaar produceert de glasfabriek een vaasje ter gelegenheid van de verjaardag van de koning of koningin. Het zijn steeds kleine oplages: soms 500 stuks, soms 1000. Alle vaasjes zijn handgeblazen en genummerd. Het zijn ware collectors items.

"Ik zit hier al vanaf 09.30 uur", zegt een van de aanwezigen. Het is inmiddels 17.45 uur. Nog een kwartier en de deur gaat open. "Ik heb nummer één en mag zometeen dus als eerste een vaasje kopen.

Laag nummer



De man legt uit dat dat de sport is: zo vroeg mogelijk komen, zodat je als een van de eersten een vaasje mag kopen. Het doel is een vaasje met een zo laag mogelijk nummer.

"De eerste is voor de koning en de tweede voor de burgemeester. Als je dan vaasje nummer drie of vier hebt, zit je een beetje dichtbij hen", zegt degene die sinds 11.30 uur voor de deur staat en tweede in de rij is.

Zestig man



Om 18.00 uur gaat de deur open en worden alle kopers - de menigte is inmiddels gegroeid tot een vijftig tot zestig man - welkom geheten door de burgemeester van Leerdam.

Degene die als eerste mag kopen, krijgt een bos bloemen en kan vaasje nummer twee aanschaffen. "Kennelijk heeft de burgemeester een ongenummerde, want nummer twee was nog beschikbaar. Ik ben er heel gelukkig mee."