Dordtse looft beloning uit voor terugbrenger hond Rex

De Dordtse Dora Rodic heeft zich nog niet kunnen neerleggen bij het feit dat ze haar hond Rex misschien nooit meer terugziet. Ze heeft een beloning van 4000 euro uitgeloofd voor degene die haar Mechelse herder terugbrengt.

In een filmpje op YouTube roept ze mensen op haar te helpen. Degene die Rex naar haar toebrengt, krijgt 4000 euro. Ook heeft Dora 500 euro op de plank liggen voor degene die komt met de eerste goede tip die haar naar Rex leidt.

Ontsnapt



Dora raakte Rex in september 2016 kwijt nadat hij twee kinderen en een fietser had gebeten. Hij was ontsnapt en in een speeltuintje terechtgekomen. De politie nam de hond mee.

"Het was een van de ergste dagen in mijn leven", zegt Dora in de video over die dag. Rex werd toen in beslag genomen.

Rechtszaak



Verdriet