Ondernemers en omwonenden niet ongerust over huldiging Feyenoord

Als Feyenoord over anderhalve week landskampioen wordt, wordt de club maandag 8 mei officieel gehuldigd op de Coolsingel. Dat de huldiging de dag erna wordt gehouden, vinden winkeliers in de buurt van het Stadhuisplein onzinnig.

"De dag erna is toch niks aan", zegt Aartjan de Bruin van Pour Toi. "Op de dag zelf zit je nog volop in de stemming en kan je het feest goed vieren."

Chaos



Burgemeester Aboutaleb heeft besloten de officiële huldiging een dag uit te stellen om chaos rondom het stadhuis te voorkomen. In 1999 ging het mis toen Feyenoord kampioen werd. De huldiging was gelijk na de wedstrijd en vervolgens waren er rellen op het Stadhuisplein.

Hans Lobbezoon van KPN maakt zich geen zorgen om de ruiten van zijn zaak. "Bij de huldiging na het winnen van de KNVB beker ging het ook goed en ik neem aan dat we geleerd hebben van onze fouten."

Honingerdijk



De wedstrijd Excelsior - Feyenoord wordt gehouden op Woudestein. De verwachting is dat het dan behoorlijk druk wordt op de Honingerdijk. Het stadion staat in de buurt van restaurants en huizen.

De bewoners maken zich geen zorgen, maar zijn wel benieuwd hoe alles in goede banen zal worden geleid. Henk Lengkeek: "Mooi feest hoor voor Rotterdam, maar ik heb ze liever niet allemaal op deze straat. Ik vraag me af waar ze met al die mensen naartoe gaan".

Studente Jade Teunissen maakt zich minder zorgen. "Ik zet m'n fiets in de tuin en op de dag zelf sluit ik mezelf op in huis of ik ga lekker weg."