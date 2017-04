Ouderwets feesten op 25e Nacht van Oranje

In Ahoy Rotterdam ging woensdagavond het dak eraf tijdens de 25e editie van de Nacht van Oranje. Duizenden feestgangers kwamen in oranje gekleed op het feest af.

Er werden optredens gegeven door onder anderen Lange Frans, André Hazes, Jannes en Frans Bauer. Als special guest waren de Vengaboys opgetrommeld en natuurlijk werd de avond traditioneel afgesloten door Lee Towers.

De sfeer zat er vanaf de opening van de avond meteen goed in. Nieuw was dit jaar het ronde podium midden in de zaal. Volgens de organisatie kunnen zo meer mensen dicht bij de artiesten komen. Ook de artiesten waren positief. Lange Frans vond het een topidee.

De Vengaboys waren blij dat ze een keer op de Nacht van Oranje mochten optreden. "We horen al jaren goede verhalen over dit feest en nu staan we er een keer zelf. Helemaal geweldig", aldus zangeres Kim Sasabone.