In de rij voor vijfduizend tompoucen

Zijn ze nou de beste van de regio of niet? Daar valt niet even gauw achter te komen. Maar als ze in Maassluis vanaf vijf uur 's ochtends in de rij staan voor de tompoucen van Koos Holtkamp, moet dat toch wel iets zeggen.

"Het is niet te geloven", zegt de banketbakker zelf. "Maar ik denk dat het dus toch wel een lekkere tompouce is die we hier maken." Vijfduizend gaan er de winkel uit deze Koningsdag. Met acht man is Koos Holtkamp de hele nacht bezig geweest in het veertig vierkante meter kleine bakkerijtje. Met bladerdeeg, gele room en - uiteraard oranje - fondant. Met een mes

De tompouce is een gebakje dat bekend staat om zijn lastige hanteerbaarheid, maar daar heeft Koos wel een oplossing voor: "Gewoon op z'n kant leggen en met een mes in stukjes snijden." De eerste mensen stonden donderdagochtend al om vijf uur voor de deur. "Het wordt elk jaar drukker", zegt Koos. "Ik denk dat het ook iets is wat je met z'n allen doet, in de rij staan. Een soort gemeenschapsgevoel." Open bewaren

Voor wie de lekkernij niet op Koningsdag wil opeten maar ook nog wat voor het weekend wil overhouden, heeft hij ook een tip: "In de koelkast bewaren, maar wel open, niet in de doos. Anders worden ze slap. Dat geldt trouwens voor alle soorten gebak: altijd open bewaren!"