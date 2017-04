Erasmusbrug kleurt oranje in Koningsnacht

De Erasmusbrug in oranje licht - foto GinoPress

De Erasmusbrug in Rotterdam kleurde in de nacht van woensdag op donderdag oranje. Het was de eerste keer dat de nieuwe sierverlichting werd ingezet voor een feestelijke gelegenheid.

In maart stelde wethouder Eerdmans de ledverlichting van de brug officieel in gebruik. Met de energiezuinige lampen kunnen allerlei kleurcombinaties worden gemaakt. Tijdens Bevrijdingsdag op 5 mei zal de Erasmusbrug in rood-wit-blauw worden gehuld.