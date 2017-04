Koningsdag in de regio: vaasjes, vlaggen, en vliegende verslaggevers

De eerste vlag van Koningsdag Falco en Wilco in Hellevoetsluis

Met aubades, vrijmarkten, optochten en andere feestelijkheden is Koningsdag ook in de regio Rijnmond van start gegaan. Drie verslaggevers gingen in alle vroegte op pad en maakten de ene radioreportage na de andere.

Het begon eigenlijk woensdagavond al, toen de eerste traditionele oranjevaasjes te koop kwamen in de winken van de Glasfabriek Royal Leerdam. Hans Fledderus was erbij. Boyan Ephraim startte Koningsdag in Bleiswijk waar het - ook al traditionele - ontbijt werd geserveerd. Gratis broodjes voor alle inwoners... Suzanne Mulder reed naar Maassluis, waar ze in alle vroegte al mensen in de rij zag staan voor de legendarische tompoucen van banketbakker Koos Holtkamp. Daarna reed ze naar Zuidland om te kijken naar de opbouw van de feestelijkheden. Haar volgende stop was de Maasdijk tussen Zwartewaal en Vierpolders, waar ze een paar van haar meegenomen tompoucen weer kwijtraakte. Tessa Hofland ging naar de Kleiweg in Rotterdam-Hillegersberg. Daar begon ook al vroeg de vrijmarkt waar ze gezellig kinderspelletjes kon spelen. Suzanne zag intussen de eerste vlaggen terwijl ze Goedereede binnenreed. Ook daar haalde ze haar microfoon weer tevoorschijn. Om daarna onvermoeibaar door te scheuren naar Hellevoetsluis.